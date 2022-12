Papa diz que reza pela saúde de Pelé

O comentário do líder da Igreja Católica aconteceu logo após a tradicional audiência geral no Vaticano edit

(ANSA) - Em um encontro com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, no Vaticano, o papa Francisco afirmou que está rezando pela saúde do ex-jogador Pelé.

Internado em São Paulo desde o último dia 29 de novembro, o ex-craque da seleção brasileira vem passando por um tratamento para se recuperar de uma infecção respiratória.

O comentário do líder da Igreja Católica aconteceu logo após a tradicional audiência geral no Vaticano, quando se encontrou com o governador de SP.

De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, Pelé segue evoluindo com melhora progressiva do estado geral, em especial da infecção respiratória.

