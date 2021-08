Paraolimpíadas: na natação, Gabriel Geraldo conquista primeira medalha brasileira

O nadador Gabriel Geraldo, 19 anos, terminou a final dos 100m costas da classe S2 com o tempo de 2min02s47 edit

247 - O nadador Gabriel Geraldo, 19 anos, conquistou o segundo lugar na final dos 100m costas da classe S2 pelas Paraolimpíadas de Tóquio, no Centro Aquático da capital japonesa. Foi a primeira medalha do Brasil nos jogos.

O brasileiro acabou a prova com o tempo de 2min02s47. O chileno Alberto Abarza ganhou o ouro com 2min00s40. O russo Vladimir Danilenko ficou com a medalha de bronze (2min02s74).

