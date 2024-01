Parreira é diagnosticado com linfoma de Hodgkin e faz tratamento há 4 meses, diz CBF

Ex-técnico compareceu ao velório de seu ex-colega Zagallo no Rio, e disse que não poderia deixar de se despedir do amigo, apesar de recomendação médica para não comparecer edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O técnico campeão mundial com a seleção brasileira em 1994, Carlos Alberto Parreira, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin e está há quatro meses passando por tratamento quimioterápico, que vem apresentando excelente resposta, informou nesta sexta-feira a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com nota oficial publicada no site da CBF, a família de Parreira, que está com 80 anos, pediu que a confederação divulgasse a informação publicamente.

O ex-técnico compareceu no último fim de semana ao velório de seu ex-colega de seleção Mario Zagallo na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e disse que não poderia deixar de se despedir do amigo, apesar de recomendação médica para não comparecer. "A família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanha afirmam que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho", disse a CBF.

Parreira foi técnico do Brasil na conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, que encerrou um jejum de 24 anos da seleção brasileira. Ele teve Zagallo como seu auxiliar. Em 2006, a dupla voltou a comandar o Brasil em um Mundial, mas a campanha na Alemanha terminou com uma derrota nas quartas de final para a França.

Ele também treinou as seleções do Kuweit, Emirados Arábes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul em Copas do Mundo ao longo da carreira.

