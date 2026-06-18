Parreira está internado na UTI com inflamação pulmonar e quadro estável

247 - Carlos Alberto Parreira, um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, com um quadro de inflamação pulmonar. Aos 83 anos, o ex-treinador da seleção brasileira respira com auxílio de aparelhos e permanece sob cuidados médicos especializados.

A atualização sobre o estado de saúde do comandante do tetracampeonato mundial de 1994 foi divulgada pelo Hospital Samaritano Barra e repercutida originalmente pelo jornal O Estado de S. Paulo. Segundo o boletim médico, Parreira apresenta quadro estável, mas ainda não há previsão para transferência para um quarto.

O ex-técnico enfrenta desafios relacionados à saúde desde 2023, quando foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Desde então, ele vem sendo submetido a sessões de quimioterapia e acompanhamento médico contínuo.

Histórico de tratamento contra o câncer

O linfoma de Hodgkin é uma doença que compromete o sistema responsável pela defesa do organismo. O tratamento costuma envolver quimioterapia e, em alguns casos, outras abordagens terapêuticas, dependendo da evolução clínica de cada paciente.

A condição de saúde de Parreira tem sido acompanhada com atenção por familiares, amigos e admiradores do futebol. O treinador é uma das figuras mais respeitadas do esporte brasileiro e possui trajetória marcada por conquistas históricas.

A família do ex-comandante da seleção brasileira também agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde a divulgação de sua internação, conforme informou o hospital.

Legado na seleção brasileira

Parreira entrou para a história do futebol ao comandar a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. O título encerrou um jejum de 24 anos sem conquistas mundiais para o Brasil e consolidou seu nome entre os grandes treinadores do país.

Antes disso, ele integrou a comissão técnica da seleção campeã mundial de 1970, atuando como preparador físico e auxiliar de Mário Jorge Lobo Zagallo na campanha do tricampeonato no México.

Além da conquista do tetra, Parreira voltou a dirigir a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, reforçando sua longa relação com a equipe nacional.

Carreira internacional e passagem por grandes clubes

Ao longo de sua trajetória, Parreira também acumulou experiência em seleções estrangeiras. Ele comandou Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e África do Sul em edições da Copa do Mundo, tornando-se um dos técnicos com maior presença em Mundiais.

No futebol de clubes, construiu carreira de destaque tanto no Brasil quanto no exterior. Entre as equipes brasileiras que dirigiu estão Fluminense, Corinthians, São Paulo, Santos e Atlético-MG.

Reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento do futebol brasileiro, Parreira permanece como uma das personalidades mais importantes da história das Copas do Mundo e da seleção nacional.

Confira a íntegra da nota divulgada pelo Hospital Samaritano Barra

"O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o ex-técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com um quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos. O paciente encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto. A família agradece as manifestações de apoio."