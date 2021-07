Partida de futebol tem primeiro protesto antirracista das Olimpíadas (vídeo)

Esta foi a primeira vez na história que um ato antirracista acontece no esporte em uma Olimpíada edit

Metrópoles - O primeiro jogo de futebol feminino nas Olimpíadas 2020 ficou marcado pelo respeito. Antes do apito inicial, no estádio Sapporo Dome, as jogadoras de Chile e Grã-Bretanha se ajoelharam em campo, em protesto.

Esta foi a primeira vez na história que um ato antirracista acontece no esporte em uma Olimpíada.

Dentro de campo, vitória europeia por 2×0, com dois gols de White.

🇨🇱 x 🇬🇧

jogo entre chile e grã-bretanha teve manifestação antirracista antes do início do jogo



é a 1ª vez que algo assim acontece em torneio de futebol na olimpíada pic.twitter.com/JsMFxe5NDm — joão abel (@joaoabel_) July 21, 2021





