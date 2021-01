Paulinho, da Seleção Olímpica, pede impeachment de Bolsonaro

Revista Fórum - O jogador Paulinho, atacante do Bayern Leverkusen, da Seleção Olímpica e ex-Vasco, usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (18) para criticar a gestão do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do novo coronavírus e pedir o impeachment do mandatário.

Em seu perfil no Instagram, o jogador compartilhou um meme que tem circulado nas redes sociais que mostra a enfermeira Monica Calazans, vacinada no domingo, segurando uma placa escrito “só falta o impeachment”.

LEMBRANDO! Não tem nada haver com partido político... Eu sou a favor da ciência! O que está acontecendo no nosso país é um absurdo. Impeachment já January 18, 2021

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais