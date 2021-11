Paulo Betti pede desculpas após comparar Weverton ao goleiro Bruno

Apoie o 247

Por Juliana Barbosa, Metrópoles - O ator Paulo Betti pediu desculpas ao goleiro Weverton, do Palmeiras, após criticar o atleta por sua “falação sobre Deus” durante a vitória do tricampeonato da Libertadores pelo time alviverde. Na ocasião, Betti comparou o goleiro com Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo e condenado pelo assassinato de Eliza Samudio.

Logo após a grande repercussão negativa, Betti apagou a postagem de seu Twitter, mas foi duramente criticado e acusado de intolerância religiosa pelos internautas.

“O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil”, escreveu o ator.

