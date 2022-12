Pelé em números: as estatísticas que fazem de Pelé o maior de todos os tempos

Foi o jogador mais jovem a vencer a Copa do Mundo aos 17 anos, um recorde que ainda permanece edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - Veja algumas estatísticas e recordes da carreira do tricampeão Pelé, que morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira:

* Ganhou três títulos da Copa do Mundo com o Brasil em 1958, 1962 e 1970 --o único jogador a ter vencido o torneio três vezes.

* Tornou-se o jogador mais jovem a vencer a Copa do Mundo aos 17 anos, um recorde que ainda permanece.

* Marcou 767 gols em partidas oficiais pelo clube e pela seleção, um recorde que permaneceu por décadas até o português Cristiano Ronaldo superar sua marca em março de 2021.

* No total, Pelé afirmou ter marcado 1.283 gols em 1.363 jogos.

* Marcou 77 gols em 92 partidas pela seleção brasileira --o maior artilheiro de todos os tempos do país.

* Marcou 12 gols em Copas do Mundo.

* Registrou seis assistências na Copa do Mundo do México em 1970 --recorde para um Mundial.

* Marcou 92 hat-tricks em jogos oficiais e não oficiais, o maior número para qualquer jogador na história.

* Marcou 127 gols pelo Santos em 1959 --o maior número de gols marcados por um jogador em um ano.

* Terminou sua passagem no Brasil como artilheiro do Santos com 643 gols em 659 partidas oficiais.

* Venceu seis vezes a Série A do Campeonato Brasileiro com o Santos (1961 a 1965 e 1968).

* Levou o Santos a dois títulos da Copa Libertadores (1962 e 1963).

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.