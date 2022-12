Pelé, o atleta do século, morre aos 82 anos em São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos. O atleta do século e Rei do Futebol havia sido diagnosticado com uma infecção respiratória e estava internado desde o dia 29 de novembro no Hospital Israelita Albert Einstein, onde já não respondia mais ao tratamento quimioterápico que vinha fazendo contra um câncer de intestino. Pelé foi operado em setembro do ano passado e, no início deste ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Um boletim médico de 21 de dezembro apontava para uma piora no estado de saúde do ex-jogador, alertando para a necessidade de cuidados relacionados a disfunções nos rins e no coração.

Aniversário

Em 23 de outubro, quando completou 82 anos, Pelé postou uma mensagem de agradecimento em seu Instagram: "No meu aniversário, eu apenas quero expressar a minha gratidão. A vida é muito boa. Completar 82 anos junto a vocês, com saúde, é o melhor presente. Obrigado por tudo o que tenho recebido".

Trajetória e evolução no futebol

Considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos, Pelé nasceu em Três Corações, no interior de Minas Gerais, em 1940. Levantou três dos cinco títulos de Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970) - único atleta a conseguir o feito - e revolucionou o futebol brasileiro.

Revelado pelo Santos em 1957, Pelé assumiu o trono do futebol em 1958 em sua primeira Copa do Mundo. Aos 17 anos, o camisa 10 marcou seis gols e foi fundamental na conquista do Mundial disputado na Suécia.

Pelo Santos, o Rei levantou 45 taças em seus 18 anos com a camisa alvinegra, entre elas a Libertadores e o Mundial de 1962 e 1963. Ao longo de sua carreira, foram 1282 gols.

