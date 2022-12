Pelé tem quadro estável e não registrou piora nas últimas 24 horas, diz boletim médico

Apoie o 247

Por Eduardo Simões

SÃO PAULO (Reuters) - A lenda do futebol Pelé tem quadro de saúde estável e não registrou piora de saúde nas últimas 24 horas, segundo boletim médico divulgado neste sábado pelo hospital Albert Einstein, onde o ex-jogador de 82 anos está internado desde terça para uma reavaliação da terapia quimioterápica que faz para combater um câncer.

De acordo com o hospital, Pelé segue em tratamento e também responde bem aos cuidados para combater uma infecção respiratória diagnosticada na sexta-feira.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira (29) para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Ele segue em tratamento e o estado de saúde continua estável. Tem tido boa resposta também aos cuidados na infecção respiratória, não apresentando nenhuma piora no quadro nas últimas 24h", afirma o boletim.

Mais cedo neste sábado, o jornal Folha de S.Paulo publicou que Pelé, tricampeão mundial com a seleção brasileira, deixou de responder à quimioterapia e havia sido colocado em cuidados paliativos.

"As medidas vão depender dos sintomas, da funcionalidade e do prognóstico, ou seja, quanto tempo de sobrevida se espera para o paciente", afirma a reportagem da Folha.

Pelé, que passou por uma cirurgia em 2021 para retirada de um tumor no cólon, tem sofrido com problemas de saúde nos últimos anos, que o levaram também a uma cirurgia no quadril e à necessidade de ajuda para caminhar. Ele tem reduzido suas aparições públicas desde então.

O ex-jogador, eleito atleta do Século 20 e amplamente apontado como o melhor jogador de futebol de todos os tempos, fez uma publicação em sua conta no Instagram na quinta-feira na qual agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido e a homenagem feita a ele durante a Copa do Mundo, que está sendo disputada no Catar, e disse que estava fazendo uma "visita mensal" ao hospital.

