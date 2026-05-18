"Pequeno Príncipe" do Vasco, Geovani Silva morre em Vila Velha

247 - Geovani Silva, um dos grandes nomes da história do Vasco e conhecido pela torcida como “Pequeno Príncipe”, morreu nesta segunda-feira (18), aos 62 anos. O ex-jogador sofreu uma parada cardíaca durante a madrugada, foi levado a um hospital em Vila Velha, no Espírito Santo, mas não resistiu.

As informações são do Metrópoles. Ídolo cruz-maltino, Geovani marcou época com a camisa 8 do Vasco nos anos 1980 e no início dos anos 1990, período em que se consolidou como uma das principais referências técnicas do clube.

Ao longo de três passagens pelo Vasco, o ex-meia disputou mais de 400 partidas. Com estilo refinado e forte identificação com a torcida, ele participou de campanhas vitoriosas no Campeonato Carioca e atuou ao lado de nomes históricos do futebol brasileiro, como Roberto Dinamite e Romário.

A trajetória de Geovani no clube carioca fez dele um personagem importante da memória vascaína. O apelido “Pequeno Príncipe” acompanhou sua carreira e passou a simbolizar a elegância com que conduzia o jogo no meio-campo.

Nos últimos anos, o ex-jogador enfrentava problemas de saúde. Geovani já havia tratado um câncer na coluna vertebral, convivia com limitações provocadas por uma polineuropatia e chegou a ser internado em 2022 por complicações cardíacas.

Além da história construída no Vasco, Geovani também teve papel de destaque na Seleção Brasileira de base. Em 1983, foi campeão mundial sub-20, terminou a competição como artilheiro e marcou o gol da vitória do Brasil sobre a Argentina na final.

O desempenho no Mundial sub-20 reforçou a projeção de Geovani como um dos talentos mais promissores de sua geração. A conquista com a Seleção Brasileira permanece como um dos momentos mais importantes de sua carreira.

Revelado pela Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo, Geovani iniciou a trajetória profissional em seu estado natal antes de alcançar destaque nacional pelo Vasco. Depois, também passou por clubes do México, da Alemanha e da Itália.

O ex-meia encerrou a carreira em 2002, após uma longa caminhada no futebol. Mesmo com passagens por outros clubes e países, sua imagem permaneceu fortemente ligada ao Vasco, onde viveu os capítulos mais marcantes de sua trajetória esportiva.

A morte de Geovani Silva encerra a vida de um dos jogadores mais queridos pela torcida cruz-maltina e reacende a memória de uma geração que viu o “Pequeno Príncipe” se tornar símbolo de talento, elegância e identificação com o Vasco.