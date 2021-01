Pesquisa mostra que 80% dos japoneses querem cancelar ou adiar os Jogos Olímpicos

Sputnik – Cerca de 80% dos cidadãos japoneses são a favor do cancelamento ou adiamento dos jogos olímpicos de Tóquio, uma vez que o país passa por um aumento nos casos de COVID-19, segundo revelou uma pesquisa da agência de notícias Kyodo.

A pesquisa realizada por telefone descobriu que 35,5% dos entrevistados acreditam que as Olimpíadas devem ser canceladas por completo, enquanto 44,8% preferem outro adiamento.

Os jogos de Tóquio estavam originalmente programados para 2020, mas foram adiados por um ano após o agravamento da pandemia da COVID-19. Grande parte da infraestrutura estava pronta naquele momento, o que significou bilhões de dólares em despesas para o governo japonês.

O recente aumento de casos no Japão também teve impacto na popularidade do governo japonês. O índice de aprovação do primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, caiu desde a última pesquisa, ficando em 41,3%, já que ele é considerado responsável pelo aumento de casos. A falta de liderança foi citada pelos entrevistados como o motivo mais comum para a desaprovação de Suga, relatou a agência Kyodo.

Na quinta-feira (7), o governo japonês decretou estado de emergência na região de Tóquio para combater o avanço da pandemia no país. As medidas de emergência incluem a redução do funcionamento de restaurantes e bares, e também a imposição de um limite ao número de pessoas em grandes eventos. As autoridades japonesas esperam iniciar a vacinação contra a COVID-19 no país em fevereiro.

Um total de 68% dos entrevistados disseram estar insatisfeitos com as medidas de resposta à pandemia tomadas pelo governo e apenas um quarto deles considerou as ações apropriadas, ainda de acordo com a agência. A pesquisa foi realizada em 715 domicílios e 1.274 números de telefone celular, gerando 1.041 respostas no total.

Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, o Japão registra um total de 288.818 casos confirmados de COVID-19, além de 3.850 mortes causadas pela doença.

