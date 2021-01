PF prende estrela do golfe argentino procurado pela Interpol por agredir ex-mulheres

Preso no Rio, o jogador de golfe argentino Angel Cabrera, de 51 anos, foi acusado de agressão por duas mulheres edit

247 - Policiais federais do Rio de Janeiro prenderam nesta quinta-feira (14), o jogador de golfe argentino Angel Cabrera, de 51 anos, no Leblon, Zona Sul do Rio. Cabrera era foragido e estava na lista da Difusão Vermelha da Interpol.

Duas mulheres acusaram o jogador de agressão e ameaça. Uma delas, Cecília Torres, diz ter recebido socos no rosto e ameaças de morte, de acordo com o portal G1.

O argentino também responde por furto simples, desobediência reiterada a autoridade e ameaças. A PF disse que os crimes foram cometidos nos anos de 2016, 2018 e 2020.

