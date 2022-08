PM fingiu desistir de discussão após ser imobilizado e solto por Leandro Lo, diz polícia

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do estado de São Paulo afirmou que o tenente da Polícia Militar (PM) Henrique Velozo, 30 anos, fingiu desistir da discussão contra o campeão mundial jiu-jitsu Leandro Lo, após ser imobilizado e solto pelo esportista, durante um show de pagode no Clube Sírio, na Zona Sul de São Paulo, no último sábado (6). Foi o que apontou uma matéria publicada pelo portal G1, nesta terça-feira (9). O policial, que estava de folga e sem uniforme, atirou na testa do atleta. A polícia indiciou o policial por homicídio qualificado por dissimulação que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil.

De acordo com um dos trechos do documento a partir do que testemunhas disseram à polícia, "Henrique simulou ter desistido do impasse, virou-se de costas, deu alguns passos na direção contrária a Leandro e repentinamente sacou a arma de fogo escondida sob suas vestes e efetuou um único disparo na testa de Leandro, evadindo-se do local em seguida".

O lutador tinha 33 anos. No sábado, Henrique se entregou à Corregedoria da PM e entregou a arma, que foi apreendida. Ele ficou em silêncio na delegacia que investiga o crime.

Por decisão judicial, Henrique está preso temporariamente por 30 dias no presídio militar Romão Gomes, na Zona Norte da capital paulista.

