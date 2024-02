Pogba é suspenso por quatro anos por doping, diz mídia italiana

Apoie o 247

Reuters - O meio-campista da França e da Juventus Paul Pogba foi suspenso por quatro anos por violação de doping nesta temporada, informou a mídia italiana nesta quinta-feira.

A Sky Sport Italy e o La Repubblica informaram que o pedido da promotoria esportiva para uma punição de quatro anos foi concedido.

Pogba foi suspenso provisoriamente pelo tribunal nacional antidoping da Itália (Nado Italia) em setembro, depois de testar positivo para testosterona - uma substância proibida.

O teste, realizado após a vitória da Juve por 3 x 0 sobre a Udinese na abertura da temporada da Série A em 20 de agosto, detectou testosterona, um hormônio que aumenta a resistência dos atletas. O jogador de 30 anos ficou no banco de reservas naquela partida.

O exame antidoping positivo de Pogba também foi confirmado em uma contra-análise de uma segunda amostra em outubro.

A Juventus não comentou, mas uma fonte confirmou que o clube havia sido notificado sobre a decisão de uma punição de quatro anos e que avaliaria os próximos passos.

A Reuters entrou em contato com os representantes de Pogba para comentar o assunto.

O francês teve uma segunda passagem tumultuada pela Juve devido a lesões desde que retornou ao time de Turim após sua saída do Manchester United em 2022.

O vencedor da Copa do Mundo de 2018 quase não jogou na última temporada por lesões no joelho e nos tendões, além de uma cirurgia no joelho que o impediu de atuar pela França na Copa do Mundo do Catar.

