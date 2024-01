Polícia boliviana prende ex-diretor da Gaviões da Fiel ligado a facção criminosa e foragido no Brasil

Conhecido como "o cantor", Elvis Riola de Andrade foi condenado no Brasil pela morte de um agente penitenciário após receber ordens do PCC edit

247 - A polícia boliviana anunciou nesta quarta-feira (11) que prendeu Elvis Riola de Andrade, membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Conhecido como "o cantor", ele dirigiu a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel.

O integrante do PCC foi condenado no Brasil pela morte de um agente penitenciário a mando da facção, além de acusado de tráfico de drogas. Investigadores também apontaram ele como um dos participantes da onda de ataques na cidade de São Paulo em 2006.

O suspeito foi preso no Brasil em 2010 e transferido para o regime semiaberto em 2021, quando fugiu do país.

