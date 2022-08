Polícia Civil indicia PM que matou lutador de jiu-jitsu

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil do estado de São Paulo indiciou nesta segunda-feira (8) o tenente da Polícia Militar (PM) Henrique Velozo pelo crime de homicídio doloso qualificado por motivo fútil. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgou a informação, por meio de sua assessoria de imprensa. A Justiça manteve a prisão temporária de 30 dias.

O lutador de 33 anos foi baleado na cabeça na noite de sábado (6) no Clube Sírio. Nesta segunda, Leandro foi enterrado num cemitério na Zona Sul.

De acordo com testemunhas, Henrique, que também seria praticante de lutas, foi tirar satisfações com Leandro. O PM foi imobilizado e, depois de solto, deu um tiro no rosto do lutador.

O policial havia sido condenado na Justiça Militar por agredir colegas PMs.

