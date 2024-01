Polícia francesa faz buscas em Ministério das Finanças por transferência de Neymar

Apoie o 247

Reuters - A polícia francesa fez buscas nos escritórios da administração tributária do Ministério das Finanças por causa de alegações de tratamento privilegiado concedido ao clube de futebol Paris Saint-Germain em relação à transferência do brasileiro Neymar, informou uma fonte próxima à investigação.

A fonte, que confirmou informações sobre a operação divulgadas pelo meio de comunicação Mediapart, acrescentou que a busca faz parte de uma investigação maior.

O Mediapart informou anteriormente que o suposto tratamento fiscal privilegiado foi dado ao clube como parte da transferência de Neymar do Barcelona para o PSG em 2017.

O Ministério da Economia e Finanças se recusou a comentar.

O Paris Saint-Germain não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

