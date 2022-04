Polícia já sabe a identidade das 5 pessoas que ameaçaram goleiro Cássio de morte

Cinco pessoas são suspeitas de terem mandado textos e áudios exigindo a saída do goleiro do Timão edit

247 - A Polícia Civil de São Paulo identificou nesta sexta-feira (8) cinco pessoas que são suspeitas de serem os autores das ameaças de morte contra o goleiro Cássio, do Corinthians. O jogador recebeu mensagens de áudio e texto na quinta-feira (7) que pediam sua saída do clube paulista após os maus resultados na reta final do Paulistão 2022 e na estreia da Libertadores. As informações são do portal R7.

Cássio procurou a polícia assim que recebeu as ameaças. Segundo Cesar Saad, delegado da Polícia Civil, o goleiro chegou visivelmente abalado à delegacia para fazer o boletim de ocorrência. "Ele chegou aqui na base chorando, muito nervoso porque a mulher ligou para ele e falou que queria ir embora do Brasil", disse Saad.

Os apontados como responsáveis pelas ameaças devem ser ouvidos ainda hoje pelos policiais. A investigação ainda deve ouvir outras pessoas ligadas ao goleiro, as torcidas organizadas e ao Corinthians.

Na manhã de quinta-feira (7), 14 torcedores organizados foram até o CT Joaquim Grava e tiveram autorização para conversar com alguns jogadores sobre os maus resultados. Eles também cobraram o técnico Vítor Pereira, o presidente Duilio Monteiro Alves e os dirigentes responsáveis pelo futebol, Roberto de Andrade e Alessandro.

