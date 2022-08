Policial que matou lutador e jiu-jitsu foi a boate e a motel após o crime

Apoie o 247

247 - O policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso foi a uma outra boate após ter matado o campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo Pereira do Nascimento, de 33 anos, no Clube Sírio, Zona Sul de São Paulo, no último domingo (7). O PM está detido no presídio militar Romão Gomes em consequência de homicídio doloso por motivo fútil.

De acordo com informações publicadas neste domingo (14) pelo portal G1, imagens das câmeras de segurança mostraram Veloso na recepção de uma boate em Moema, também na Zona Sul, instantes após ter assassinado o esportista.

Na boate, o PM teria consumido uma garrafa de uísque, duas águas de coco, duas latas de energético e duas doses de gin,totalizando quase R$ 1,6 mil.

Uma hora e 59 minutos depois, a mesma câmera registrou a saída de Veloso, mas desta vez acompanhado por uma mulher que, segundo um delegado, é uma garota de programa.

