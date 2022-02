Polônia, Suécia e República Tcheca pedem para não jogar na Rússia pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Apoie o 247

247 - Envolvidas na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, as seleções da Polônia, da Suécia e da República Tcheca afirmaram, nesta quinta-feira (24), que não jogarão suas partidas em território russo. As informações são do Globo Esporte.

Em nota conjunta, as seleções disseram que a "escalada militar" entre Rússia e Ucrânia "traz sérias consequências e uma segurança consideravelmente menor para os times de futebol e delegações oficiais do nosso país".

Os jogos estão marcados para 24 (semifinal) e 29 (repescagem final) de março deste ano. Os poloneses têm jogo semifinal marcado em Moscou contra a Rússia. O vencedor da semi entre Suécia e República Tcheca enfrentará os russos, caso cheguem à final.

Dirigentes de Fifa e Uefa terão uma reunião nesta quinta-feira para responder ao pedido das seleções.

