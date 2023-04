Popó confirma duelo contra o cantor Naldo Benny

Apoie o 247

247 - Tetracampeão mundial de boxe, o lutador Acelino "Popó" Freitas, 47 anos, confirmou o duelo com o cantor Naldo Benny. De acordo com o ex-pugilista, o desafio partiu do artista.

“Na Bahia tem isso de você ‘ah, vou te dar um pau’, só que você pode tomar um pau no olho, no nariz, na cabeça, mas eu quero dar um pau na boca de Naldo porque ele fala muito. Aí para ele fechar a boca, eu tenho que dar um pau na boca de Naldo”, disse Popó em tom descontraído, na última terça-feira (18) no programa Aí vêm elas, da Rádio Metropole, o ex-pugilista Popó confirmou os boatos de sua luta com o cantor Naldo Benny.

“A luta vai acontecer, provavelmente, em julho. Ele [Naldo] também já fez um vídeo, essa semana, falando sobre. Realmente essa luta vai existir”, acrescentou.

