Presidente da Fifa diz que Pelé fez o que nenhum outro jogador sonhou

CBF se compromete a preservar o legado do Rei do Futebol

Agência Brasil - Horas após o anúncio da morte de Pelé, o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), o suíço-italiano Gianni Infantino, divulgou uma mensagem na qual destacou os feitos do Rei do Futebol, que “fez coisas que nenhum outro jogador sequer sonharia”.

“Ele foi o único jogador a ter vencido a Copa do Mundo em três oportunidades, e sua habilidade e imaginação eram incomparáveis. Pelé fez coisas que nenhum outro jogador sequer sonharia, como o famoso drible na semifinal da Copa do Mundo de 1970, que ficou conhecido como o Pelé run-around. Ou o gol que ele marcou na final da Copa do Mundo de 1958 aos 17 anos, quando passou a bola por cima de um zagueiro e chutou de voleio para a rede”, afirmou o dirigente.

Em mensagem divulgada pela assessoria de imprensa da Fifa, Infantino lamentou muito a perda de Pelé, mas disse que as contribuições dele não serão esquecidas: “Hoje, todos nós lamentamos a perda da presença física do nosso querido Pelé, mas ele alcançou a imortalidade há muito tempo e por isso estará conosco por toda a eternidade”.

Já o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, afirmou que se esforçará para preservar o legado do Rei do Futebol: “Estou profundamente emocionado com a partida do Pelé. A CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar a sua história e perpetuar o seu legado”.

