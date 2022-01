Presidente do COI deseja sucesso para os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing

Thomas Bach enviou uma mensagem ao presidente do Grupo de Mídia da China (CMG) na qual expressou sua gratidão pelo apoio ao esporte olímpico edit

Rádio Internacional da China - Pouco antes do Festival da Primavera da China e dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, enviou uma mensagem ao presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês), Shen Haixiong, na qual expressou sua gratidão pelo apoio ao esporte olímpico e seu desejo de sucesso para os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing.

Bach disse na mensagem que os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing serão inaugurados em menos de um mês e que está ansioso por uma cooperação mais estreita com o CMG para alcançar a meta da realização de uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno bem-sucedida e segura.

Em sua mensagem de resposta a Bach, Shen Haixiong escreveu que o CMG, com o apoio do COI, está totalmente preparado para a transmissão dos maravilhosos jogos de inverno, e também está disposto a aprofundar a cooperação com o COI para difundir o esporte e o espírito olímpicos em todo o globo.

