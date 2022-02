Presidente do COI visita o centro de produção da CMG para os Jogos Olímpicos de Inverno

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, visitou o centro de produção do Grupo de Mídia da China para os Jogos Olímpicos de Inverno edit

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, visitou nesta quarta-feira (9) o centro de produção do Grupo de Mídia da China (CMG, sigla em inglês) para os Jogos Olímpicos de Inverno e deu uma entrevista exclusiva.

Primeiramente, durante sua visita, Bach se informou em detalhes sobre as operações de transmissão do Canal Olímpico e apreciou os grandes esforços que o Canal Olímpico tem feito desde seu lançamento para a divulgação do movimento e da cultura olímpica. Além disso, Bach conheceu o trabalho da CMG na produção de 4K para os Jogos Olímpicos de Inverno e ouviu com interesse as inovações técnicas na transmissão, tais como o canal 8K da CMG.

Em seguida, Bach deu uma entrevista exclusiva ao CMG e enviou saudações de Ano Novo chinês ao público da China. Durante a entrevista, o presidente do COI elogiou Beijing por sua contribuição especial ao movimento olímpico e expressou seu grande apreço ao CMG.

Tradução: Shi Liang

Revisão: Gabriel Fragoso

