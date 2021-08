Presidente do Comitê Olímpico Internacional agradece ao Grupo de Mídia da China pelo apoio à causa olímpica

Rádio Internacional da China - O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, enviou na terça-feira (17) uma mensagem ao presidente do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), Shen Haixiong, expressando agradecimento ao CMG pelo grande apoio desde sempre à causa olímpica.

Bach lembrou que os Jogos Olímpicos de Tóquio reuniram os melhores atletas do planeta e o mundo se tornou mais unido por causa deles e da força do esporte. Segundo ele, neste momento especial, as olimpíadas já ultrapassaram a conotação do esporte e mostraram esperança, união e paz.

O líder do COI disse que o CMG realizou uma cobertura com muito sucesso nas duas plataformas, o que promoveu muito o valor e o espírito olímpico. O COI presta atenção agora aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 e espera que o CMG continue fazendo reportagens e transmissões inovadoras, completou Bach.

Em sua mensagem de resposta, Shen Haixiong disse que os Jogos Olímpicos de 2020 foram espetaculares, mesmo com o impacto da pandemia. Ele lembrou que o CMG completou a transmissão televisiva de 500 competições e mais de 7 mil competições foram transmitidas ao vivo nas suas plataformas de novas mídias. O número acumulado de telespectadores em todas as plataformas chegou a 47,9 bilhões, sendo um recorde dos últimos dez anos.

Além disso, Shen Haixiong revelou que o CMG está preparando ativamente os trabalhos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

