Presidente do Cruzeiro admite que SAF com Ronaldo pode não ser mantida

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, falou em entrevista ao canal ESPN sobre a compra das ações do clube pelo ex-jogador Ronaldo Nazário e a possibilidade de o negócio ser defeito.

“A SAF [Sociedade Anônima do Futebol] já existe. Não posso dizer que não corre risco, depende dele. Mas ele está feliz, está dando resultado, a torcida está feliz. Estamos trabalhando para isso acontecer e esperamos que o Conselho aprove as matérias”, disse.

A compra do Cruzeiro por Ronaldo ganhou um novo capítulo a partir da divulgação do contrato obtido pelo Globo Esporte. O documento mostra que o ex-atleta tem a obrigação de aportar R$ 50 milhões no negócio, mas está liberado de desembolsar os R$ 350 milhões restantes, mesmo que receitas da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) sejam baixas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ronaldo apresentou ainda novas condições para concluir a aquisição três meses após o ex-jogador assinar pré-acordo pela compra de 90% da SAF. Conselheiros ficaram insatisfeitos com termos do acordo.

As especulações sobre a possibilidade de Ronaldo Fenômeno desistir da compra do Cruzeiro se confirmaram com a divulgação de uma carta aberta do ex-atleta à torcida cruzeirense, explicando os motivos do seu desentendimento com o Conselho Deliberativo do clube.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota divulgada nesta quarta (23), o presidente do Cruzeiro diz que o contrato firmado estava "sujeito a alterações já que, repito, se tratava de um início de entendimento".

"Como explicado reiteradas vezes, nossa negociação precisava de mais urgência já que tínhamos débitos essenciais – salários e FIFA – que precisavam ser pagos e o aporte só poderia ser feito com a assinatura de documento que desse um mínimo de lastro e conforto para o investidor", sustenta a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não há qualquer motivo para que se esconda qualquer aspecto desse negócio. Nosso compromisso é e sempre foi com o Cruzeiro, de forma transparente, apenas respeitando a confidencialidade inicial que, reitero, existe exatamente para evitar situações como essa, em que uma análise é feita com base em um documento que não será o termo final e acaba criando polêmica desnecessária em meio a um período tão importante pra nós no âmbito desportivo", concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: