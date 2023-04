Presidente do Santos afirma que o clube tem dívidas acima de R$ 601 milhões

"Todo mês, para fechar as contas, é um empurra daqui e empurra de lá", disse Andrés Rueda, presidente do clube paulista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Santos, Andrés Rueda, apresentou uma planilha que o clube tem R$ 601 milhões em dívidas. "A dívida é um ser vivo, você tem um valor no começo do mês. Se a receita é menor que a despesa, você acaba aumentando", afirmou o presidente santista durante entrevista coletiva. "Todo mês, para fechar as contas, é um empurra daqui e empurra de lá", acrescentou.

O dirigente classificou a situação do clube como "administrável". "Por que fica administrável? A gente aumentou os ativos. A nossa dívida, no passivo, ela teve o aumento porque, quando você contrata um jogador, você lança na contabilidade todos os salários que você tem de pagar nos três anos lá, faz uma dívida que você vai amortizando. Com isso daqui (Balanço), a situação financeira do clube é administrável, nosso problema é o fluxo de caixa".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.