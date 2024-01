Presidente do Santos diz que não sabia de multa de Carille e enviará emissário ao Japão

O clube apresentou o treinador como reforço para 2024, mas precisa fazer um acordo com representantes do time japonês V-Varen Nagasaki, para o pagamento da multa rescisória edit

247 - O Santos não concluiu a contratação do técnico Fábio Carille. O clube apresentou o treinador como reforço para 2024, mas precisa fazer um acordo com representantes do time japonês V-Varen Nagasaki, para o pagamento da multa rescisória.

Integrantes do clube asiático afirmaram nos últimos dias que não receberam o valor da multa estimada em R$ 7,3 milhões. O departamento jurídico do time brasileiro enviou um representante ao Japão com o objetivo de negociar o pagamento e restabelecer boas relações com a equipe japonesa.

De acordo com o presidente Marcelo Teixeira, o técnico Fábio Carille foi consultado em dezembro do ano passado para assumir o Peixe.

