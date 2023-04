Pressionado por caso de estupro, Cuca deixa o Corinthians em menos de uma semana e duas partidas

Apoie o 247

247 - A passagem de Cuca pelo Corinthians durou menos de uma semana e apenas duas partidas. A diretoria do clube do Parque São Jorge rescindiu o acordo devido à renovada repercussão do caso de violência sexual ocorrido em 1987, na Suíça, pelo qual Cuca foi condenado.

O treinador anunciou sua saída na madrugada desta quinta-feira (27), pouco depois de o time alvinegro avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil, vencendo o Remo nos pênaltis.

Entenda:

O caso de estupro ocorreu quando Cuca tinha 24 anos e havia acabado de chegar ao Grêmio, que fazia uma excursão pela Europa. Ele e outros três jogadores foram detidos em um hotel em Berna acusados de violência sexual contra uma garota. Cuca teve uma sentença de 15 meses de prisão e pagamento de US$ 8.000, mesma pena aplicada aos outros jogadores envolvidos.

Cuca não compareceu à Suíça para se defender ou cumprir a pena estipulada para o crime, que acabou prescrevendo. O caso teve repercussão, mas não afetou muito a carreira de Cuca como jogador e treinador até recentemente, quando ressurgiu na esteira das transformações da sociedade.

