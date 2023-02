PSG quer Neymar fora do time após briga intensa no vestiário

A tensão aconteceu no vestiário, no intervalo da partida entre o PSG e o Monaco, no sábado (11). edit

247 - Neymar pode estar, mais uma vez, prestes a sair do PSG. Após viver um momento delicado no meio do ano passado com sua briga com Mbappé, o jogador teve outro desentendimento no clube. O barraco aconteceu no vestiário, no intervalo da partida entre o PSG e o Monaco, no sábado (11).

De acordo com o portal Yahoo, na ocasião, o Monaco venceu por 3x1 o time da capital francesa. Neymar e Marquinhos discutiram feio com o diretor do clube, Luís Campos, após terem sido cobrados mais empenho durante a partida. Os brasileiros não gostaram do tom de cobrança e uma briga, com direito a gritos, se formou no vestiário.

O comportamento do camisa 10 não foi aprovado pela diretoria do clube. Vale lembrar que Neymar já viveu alguns altos e baixos no PSG. Segundo o jornal "As", o jogador está sendo planejado para ser vendido na próxima janela de transferências. O alto salário, porém, deve ser um empecilho para o PSG.

