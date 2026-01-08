Quem é o ex-craque do Corinthians acusado de violência doméstica

247 - O ex-jogador do Corinthians Cristian Baroni foi acusado de violência doméstica pela ex-mulher, que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, na quarta-feira (7). O caso envolve denúncias de ameaça, invasão de domicílio e agressão física. A reportagem tentou contato com o ex-atleta e aguarda retorno. As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1.

De acordo com o registro policial, Camila Oliveira, de 37 anos, manteve um relacionamento de aproximadamente 23 anos com Cristian Baroni, de 42, e se separou em 2023 após descobrir uma relação extraconjugal atribuída ao ex-jogador. Desde então, segundo o depoimento, o processo de separação tem sido marcado por conflitos e tentativas frustradas de acordo sobre a partilha de bens.

Em depoimento à Polícia Civil, Camila afirmou que viajou com os filhos para Florianópolis no dia 23 de dezembro de 2025, o que teria desagradado o ex-marido. A partir desse episódio, ela relata ter passado a sofrer ameaças recorrentes, incluindo a possibilidade de ser retirada do apartamento onde vive, perder o carro e até a guarda dos filhos.

A mulher contou ainda que, no dia 2 de janeiro, Cristian teria entrado no apartamento sem autorização, com o auxílio de um chaveiro. No local, segundo o relato, ele revirou o closet, espalhou roupas e objetos pelo chão e trocou a fechadura, impedindo que ela tivesse acesso ao imóvel.

No boletim de ocorrência, Camila também relatou episódios de agressividade durante o relacionamento. Segundo ela, Cristian costumava proferir xingamentos constantes e chegou a agredi-la fisicamente no período em que ela descobriu a traição. Diante do histórico, a vítima afirmou temer novas atitudes do ex-marido.

Por esse motivo, Camila solicitou medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça e exercício arbitrário das próprias razões e será analisado pelo delegado titular da unidade policial.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga a denúncia e confirmou que a vítima demonstrou interesse em formalizar o pedido de medidas protetivas.

Cristian Baroni iniciou a carreira nas categorias de base do Paulista, de Jundiaí, e se profissionalizou em 2003. Passou por clubes como Athletico Paranaense e Flamengo antes de chegar ao Corinthians, em 2008, onde viveu o auge da carreira. Pelo clube paulista, conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, além dos títulos do Paulistão e da Copa do Brasil em 2009.

Após a passagem pelo Corinthians, o ex-volante atuou por cinco temporadas no Fenerbahçe, da Turquia, e também defendeu Grêmio, São Caetano, Juventus-SP e Atibaia-SP, encerrando a carreira nos últimos anos.