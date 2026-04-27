Queniano quebra barreira histórica e vence maratona de Londres abaixo de duas horas

247 – O corredor queniano Sebastian Sawe protagonizou um feito histórico neste domingo (26) ao vencer a Maratona de Londres com o tempo de 1h59min30s, tornando-se o primeiro atleta a completar os 42 quilômetros em menos de duas horas em uma prova oficial. As informações foram divulgadas pelo Globo Esporte, com base na cobertura da corrida realizada na capital britânica.

A marca supera o antigo recorde mundial de 2h00min35s, que pertencia ao também queniano Kelvin Kiptum. A edição deste ano da tradicional prova londrina entrou para a história não apenas pela vitória de Sawe, mas também pelo desempenho coletivo: o segundo colocado, Yomif Kejelcha, da Etiópia, cruzou a linha de chegada em 1h59min41s, igualmente abaixo do recorde anterior.

Corrida histórica e disputa intensa até o fim

A prova foi marcada por um ritmo forte desde o início e uma definição apenas nos quilômetros finais. Sawe assumiu a liderança na parte decisiva do percurso e conseguiu sustentar a vantagem até a chegada, consolidando um resultado que já é considerado um dos maiores marcos da história das maratonas.

O ugandense Jacob Kiplimo completou o pódio, terminando em terceiro lugar com o tempo de 2h00min28s, também próximo da antiga marca mundial, o que reforça o alto nível técnico da competição.

Consagração e sequência de vitórias

Aos 30 anos, Sebastian Sawe alcança sua quarta vitória consecutiva em maratonas, confirmando um momento excepcional na carreira. O atleta já havia vencido a edição de 2025 da Maratona de Londres e chegou à prova deste ano como atual campeão.

Após a conquista, Sawe destacou a importância do feito: "Estou me sentindo bem. Eu achava que era possível. É um dia que vou lembrar para sempre".

Reconhecimento de lenda do atletismo

Bicampeão olímpico e ex-recordista mundial, Eliud Kipchoge também se manifestou após a prova, destacando o significado histórico do resultado. Segundo ele, "é um dia histórico para as maratonas! Ver dois atletas quebrarem a barreira mágica das 2 horas na Maratona de Londres é a prova de que estamos apenas no começo do que é possível quando talento, progresso e uma crença inabalável no potencial humano se unem".

Maratona de Londres reafirma protagonismo global

A Maratona de Londres é uma das provas mais prestigiadas do calendário internacional de atletismo. Nesta edição, mais de 50 mil corredores participaram do evento, que percorre pontos emblemáticos da cidade, como a Tower Bridge e o Palácio de Buckingham.

O resultado histórico de 2026 reforça o papel da prova como palco de grandes feitos esportivos e aponta para uma nova era nas corridas de longa distância, com limites sendo constantemente superados.