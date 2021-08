Racismo em campo: goleiro do Flamengo é chamado de “macaco” por torcida do Olímpia

Diego Alves foi chamado de “macaco” durante partida de ida válida pelas quartas de final da Libertadores do Flamengo contra o Olímpia, do Paraguai edit

Portal Fórum - O goleiro Diego Alves foi chamado de “macaco” durante partida de ida válida pelas quartas de final da Libertadores do Flamengo contra o Olímpia, do Paraguai, na noite desta quarta-feira (11), no estádio Manuela Ferreira, em Assunção.

O treinador do Flamengo, Renato Gaúcho, comentou o fato durante coletiva de imprensa logo após a partida: “Infelizmente, tem acontecido no mundo isso, a injúria racial. Eu cobrei muito do quarto árbitro, do delegado do jogo, passamos para a nossa diretoria. Isso choca, entristece, é muito triste que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo”, disse.

O lance ocorreu durante paralisação para atendimento do lateral Salazar, do Olímpia. Durante uma dividida com Arrascaeta, o defensor paraguaio teve que ser levado ao hospital de ambulância. Ele sofreu traumatismo craniano seguido de convulsão e segue internado.

