Radialistas são afastados após ofensas racistas contra jogador do Londrina

O narrador Romes Xavier e o comentarista Vinícius Silva foram afastados da Rádio Bandeirantes Goiânia. Eles se se referiram ao cabelo do meio-campista Celsinho, do Londrina, como “pesado demais”, “bandeira de feijão” e “negócio imundo” edit

247 - O meio-campista Celsinho, do Londrina, foi vítima de racismo por parte de radialistas durante partida contra o Goiás, pela série B do Campeonato Brasileiro, no sábado (17). Os homens se referiram ao cabelo do jogador como “pesado demais”, “bandeira de feijão” e “negócio imundo”.

O narrador Romes Xavier e o comentarista Vinícius Silva foram afastados da Rádio Bandeirantes Goiânia, que solicitou a "imediata rescisão contratual" dos profissionais.

Aos 22 minutos da partida, o meia colidiu com outro jogador e caiu. Em seguida, Xavier, que também é apresentador do Serra Dourada Esportes, da afiliada do SBT em Goiânia, disse: “Tomou uma pancada ali. Tá levantando. O cabelo deve pesar demais, né, Vinícius?”, pergunta para o comentarista.

Em seguida, Vinicius Silva responde: “Exatamente, rapaz. Parece mais uma bandeira de feijão, né, Romes, a cabeça dele do que é um verdadeiro cabelo? Não é porque eu já estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito. Parece mesmo bandeira de feijão”, disse.

O assunto viralizou nas redes sociais. Por meio de seus perfis oficiais, o Londrina repudiou a atitude dos dois profissionais da Rádio Bandeirantes Goiânia. (Com informações do UOL).

