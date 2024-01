Rafael Nadal anuncia desistência do Aberto da Austrália 2024 devido a lesão muscular

Apoie o 247

Melbourne, 7 de janeiro de 2024 – O renomado tenista espanhol, Rafael Nadal, surpreendeu seus fãs ao anunciar sua desistência do Aberto da Austrália 2024 por meio de seu perfil no X (antigo Twitter). O comunicado detalhado, postado pelo próprio Nadal, revelou os motivos por trás de sua decisão e expressou seu desapontamento em não poder competir no primeiro Grand Slam do ano.

Na mensagem, Nadal compartilhou que durante sua última partida em Brisbane, enfrentou um pequeno problema muscular que o deixou preocupado. Ao chegar a Melbourne, realizou uma ressonância magnética que revelou uma microrruptura em um músculo diferente daquele afetado anteriormente, trazendo algum alívio ao tenista e à sua equipe médica. Ele explicou que, embora não seja na mesma área da lesão anterior, não está pronto para competir no nível máximo de exigência, especialmente em partidas de 5 sets.

"Estou voltando para a Espanha para consultar meu médico, fazer tratamento e descansar", anunciou Nadal em sua declaração. O tenista, conhecido por seu trabalho árduo e dedicação ao esporte, destacou que trabalhou intensamente durante o ano para esse retorno e que seu objetivo sempre foi estar no auge em três meses.

Apesar do desapontamento por não participar do Aberto da Austrália e enfrentar as incríveis multidões de Melbourne, Nadal manteve um tom positivo em relação à evolução da temporada. Ele expressou sua gratidão pelo apoio dos fãs e enfatizou sua felicidade por ter tido a oportunidade de disputar algumas partidas na Austrália que o deixaram "muito feliz e positivo".

Os fãs, naturalmente, reagiram com surpresa e compreensão diante da notícia, desejando pronta recuperação ao tenista espanhol. A ausência de Nadal no Aberto da Austrália 2024 certamente será sentida pelos amantes do tênis, mas todos aguardam ansiosamente o retorno do campeão às quadras em condições ideais. Rafael Nadal encerrou sua mensagem agradecendo o apoio e prometendo um breve retorno: "Obrigado a todos pelo apoio e até breve! Rafael".

