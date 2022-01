Raphael Rezende deixa Globo para ser Head Scout do Botafogo

A função de head scout era uma das promessas da atual diretoria do Botafogo, no sentido de profissionalizar o mapeamento de reforços edit

FogãoNet - O comentarista Raphael Rezende deixou o Grupo Globo e será o novo head scout do Botafogo, responsável pela análise de mercado dos jogadores. A informação foi revelada pelo site “GE”. O Glorioso anunciou oficialmente a chegada do profissional poucos minutos depois.

A função de head scout era uma das promessas da atual diretoria do Botafogo, no sentido de profissionalizar o mapeamento de reforços e desafogar o diretor de futebol Eduardo Freeland.

Raphael Rezende é jornalista e deixa o Grupo Globo após quase 16 anos. Ele completou o curso da CBF de Licença B, que permite ser técnico das divisões de base, e realizou estágio no Botafogo no primeiro semestre de 2018.

– Está alinhado com o que era a minha função anterior, por mais que mudem responsabilidade e demanda, ainda mais agora com uma nova realidade do clube. Eu não via porta de entrada melhor. O momento é propício e tem uma série de questões. A conjuntura como um todo eu acho que é muito favorável para fazer essa escolha, mesmo com vários questionamentos que eu fiz nos últimos tempos sobre mudar ou não. São questões que todo mundo coloca, como vida profissional e pessoal. Com relação à função em si, acho que está superalinhada com o que sempre foi minha busca de trabalho mesmo antes de imaginar essa mudança – afirmou Raphael ao “GE”.

O novo head scout do Botafogo acredita que a sua função está totalmente alinhada ao processo de profissionalização e modernização de processos que o clube está adotando, ainda mais agora com a chegada do norte-americano John Textor.

– É muito importante estar alinhado ao que quer o clube como gestão. Ainda mais agora, não é porque se imagina que vai ter maior capacidade de investimento que vai ter um controle menor, pelo contrário. É muito importante estar alinhado com o que são os projetos do clube como um todo. É por isso que o head scout está dentro do organograma do futebol, mas com certeza vou estar sempre em contato com o que é o trabalho da parte financeira do clube.

