Rayssa Leal, a “fadinha do skate”, é promessa de medalha em Tokyo

Aos 13 anos, a menina que 'viralizou' por um vídeo na internet estreia neste domingo (25) ao lado de sua maior inspiração e sendo 'tietada' pelos ídolos do esporte edit

247 - "Vivendo um sonho". É assim que Rayssa Leal, a 'Fadinha', se descreve ao ser a atleta brasileira mais jovem a participar de uma edição dos jogos olímpicos. A estreia nos jogos é neste domingo (25), em uma data especial para a menina que, há apenas seis anos, nunca imaginou chegar tão longe em tão pouco tempo. A reportagem é do portal G1.

Tímida e de poucas palavras, Jhulia Rayssa Mendes Leal era mais uma criança que gostava de praticar skate em Imperatriz, no sudoeste do Maranhão, em 2015, quando o dom para o esporte apareceu para o mundo.

Em um 7 de setembro, aos sete anos de idade, em meio aos colegas, ela insistia em acertar uma manobra conhecida como ‘heelflip’, considerada bem difícil. Após diversas quedas, Rayssa enfim teve êxito e 'viralizou' na internet por estar fantasiada de fada azul.

Desde o vídeo em Imperatriz, a vida de criança da Rayssa mudou. Disputando competições pelo Brasil e o mundo, já são diversos títulos acumulados, incluindo nacionais e o mais especial até agora: A etapa da SLS (Mundial de Skate Street), em Los Angeles, aos 11 anos, se tornando a mais jovem atleta a conseguir a façanha.

Um ano depois, Rayssa também foi indicada ao Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte. Após conseguir a classificação para as Olimpíadas, a skatista chega a Tóquio não só como 'a mais jovem atleta', mas também com uma das principais esperanças brasileiras de medalha.

A fadinha vai competir na categoria street, que foca em transições em lugares públicos e manobras em mesas, escadas, corrimões de ferro, trilhos e outros objetos urbanos. Junto com Letícia Bufoni, a entrada de Rayssa nas pistas deve ser por volta das 21h, horário de Brasília.

