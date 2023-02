Rayssa Leal conquista Mundial de Skate Street

Apoie o 247

Agência Brasil - A brasileira Rayssa Leal conquistou, neste domingo (5), o título do Campeonato Mundial de Skate Street que foi disputado em Sharjah (Emirados Árabes). Para garantir a conquista, a maranhense de 15 anos somou 255,58 na grande decisão, na qual Gabriela Mazetto terminou na 6ª posição e Pâmela Rosa na 8ª.

O pódio da disputa feminina foi completado pela segunda colocada Chloe Covell, da Austrália, e por Momiji Nishiya, do Japão. O feito garantiu à brasileira 80 mil pontos no ranking de classificação para os Jogos de 2024, em Paris.

Após a conquista, Rayssa postou uma mensagem em uma rede social na qual agradece de forma especial ao fisioterapeuta Alison Leff Paz, que a ajudou a tratar de uma dor no punho, causada por uma queda que sofreu em um treino na última sexta-feira (3): “Que dia incrível! Ouvir nosso hino no lugar mais alto do pódio foi emocionante. Ninguém conquista nada sozinho. Sou abençoada por ter o apoio da minha família e do meu time, que só me fortalece nos momentos de dificuldade. E hoje o meu agradecimento especial é para o meu fisioterapeuta, que elaborou um plano de tratamento intensivo que me fez melhor dia pós dia, me fazendo subir cada degrau até o topo. Alisson muito obrigada”.

Já na disputa masculina o brasileiro melhor colocado foi Kelvin Hoefler. O medalhista olímpico terminou a competição na 4ª posição, atrás do francês Aurelian Giraud, primeiro colocado, do português Gustavo Ribeiro, segundo, e do japonês Ginwoo Onodera, terceiro.

