Rayssa Leal conquista no skate mais uma medalha de prata para o Brasil em Tóquio

247 - Rayssa Leal, de 13 anos, conquistou a medalha de prata no skate street feminino. Ela é a medalhista olímpica mais jovem da história do país. O ouro ficou com a japonesa, também de 13 anos, Momiji Nishiya, informa o UOL.

Na final, Rayssa ficou entre as medalhistas desde as primeiras pontuações e mostrou que lutaria pela ponta desde o início. A cada rodada seu protagonismo se consolidava e a deixava ainda mais confiante para acertar os movimentos.

