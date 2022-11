Rayssa Leal é campeã da Liga Mundial de Skate Street e recebe cumprimentos de Lula, com direito a emoji de fada

A multicampeã, de apenas 14 anos de idade, venceu a competição no Rio de Janeiro, com uma manobra espetacular na última prova edit

247 - Rayssa Leal é a grande campeã da Liga Mundial de Skate Street. Em uma temporada perfeita, a maranhense, de 14 anos, venceu a grande final no Rio de Janeiro na última manobra. Rayssa se torna campeã da Liga Mundial da modalidade após vencer todas as etapas até aqui.

A skatista brasileira deu um susto para quem assistia a competição, registra o Globo Esporte. Ao final de sua segunda volta, Rayssa teve uma tensão respiratória que causou uma pontada de dor e a fez interromper a volta. Mesmo assim, a maranhense conseguiu seguir na competição e vencer.

Rayssa virou, mais uma vez, na última manobra. Pressionada e com apoio da torcida no Rio de Janeiro, a skatista conseguiu acertar uma grande manobra no maior corrimão da pista que a rendeu um 7,4. Antes da última tentativa, a maranhense ocupava a terceira posição do torneio.

Após a conquista, ela recebeu os cumprimentos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

"Parabéns, Rayssa Leal. Mais uma vitória que você traz para o Brasil!”, publicou Lula em seu Twitter. Um detalhe: a frase foi acompanhada do emoji de uma fadinha, como é conhecida a jovem esportista desde que despontou no esporte, aos 7 anos de idade. Ela se apresentou com uma fantasia de fada.

Lula compartilhou a postagem do Time Brasil, da qual Rayssa faz parte:

"É OUROOOOOOOOOOO! Rayssa Leal é campeã do Super Crown 2022, no Rio de Janeiro: 21.1 E foi com muuuita emoção, na última manobra! Deu show mais uma vez!”.

