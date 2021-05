Real Madrid anuncia saída do técnico Zinedine Zidane

247- O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (27) a saída do técnico Zinedine Zidane. Em nota, o clube comunicou que o treinador decidiu não continuar na equipe. A informação é do portal UOL.

"Chegou o momento de respeitar a sua decisão e mostrar-lhe o nosso apreço pelo seu profissionalismo, dedicação e paixão em todos estes anos e pelo que a sua figura representa para o Real Madrid", afirmou a equipe espanhola.

"Zidane é um dos grandes mitos do Real Madrid e a sua lenda vai muito além do que tem sido como treinador e jogador do nosso clube. Ele sabe que está no coração do Real Madrid e que o Real Madrid é e sempre será sua casa", acrescentou o clube no comunicado.

