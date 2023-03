Real Madrid critica oferta de reembolso da Uefa por decisão da Champions League

Muitos torcedores com ingressos não conseguiram entrar no Stade de France, em Saint-Denis, na França edit

247 - O Real Madrid, time da Espanha, criticou a oferta de compensação a torcedores feita pela Uefa (Union of European Football Associations, em inglês, ou União das Associações Europeias de Futebol, em português). Houve conflitos com policiais, que responderam com gás lacrimogêneo nesta quinta-feira (15), dia em que o time espanhol avançou para as quartas de final da Champions League após derrotar o Liverpool, da Inglaterra, por 1 a 0, no Stade de France, em Saint-Denis, na França.

Muitos torcedores com ingressos não conseguiram entrar no Stade de France, em Saint-Denis, na França. A partida começou com 37 minutos de atraso por conta da confusão, segundo o portal G1.

A Uefa devolveu ao Liverpool o dinheiro de 19.618 entradas e encarregou o clube inglês de fazer a devolução dos valores. Os torcedores do Real Madrid e outros espectadores afetados também podem pedir reembolso, mas a federação disse que esses casos serão avaliados individualmente, acrescentou a federação europeia.

"Todos os torcedores sofreram um atraso inadmissível no começo do jogo, além da inaceitável insegurança tanto no acesso ao estádio como na saída, além de graves prejuízos adicionais como roubos, agressões e ameaças", acrescentou o clube espanhol.

