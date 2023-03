Real Madrid oferece R$ 784 milhões para fechar com astro inglês

O meio-campista inglês Jude Bellingham defende o Borussia Dortmund, da Alemanha, e foi um dos destaques da Copa do Mundo do Qatar atuando pela Inglaterra edit

247 - O Real Madrid está disposto a pagar 140 milhões de euros (cerca de R$ 784 milhões na cotação atual) para contratar o jogador inglês Jude Bellingham, 19 anos, a partir da próxima temporada. A informação foi divulgada pelo jornal alemão Sport1.

O esportista defende o Borussia Dortmund, da Alemanha, e foi um dos destaques da Copa do Mundo do Qatar atuando pela Inglaterra. Ele tem contrato com os alemães até a metade de 2025.

Histórico

Bellingham começou sua carreira no futebol ainda jovem, jogando pela academia do Birmingham City. Ele fez sua estreia sênior pelo clube em agosto de 2019, tornando-se o jogador mais jovem do clube aos 16 anos. Ele fez 44 partidas pelo Birmingham City, marcando quatro gols, antes de assinar pelo Borussia Dortmund em julho de 2020 .



Desde que ingressou no Dortmund, Bellingham se estabeleceu como um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial. Ele já fez mais de 50 partidas pelo clube, marcando três gols e dando seis assistências. Ele também foi convocado para a seleção da Inglaterra, fazendo sua estreia em novembro de 2020.



Bellingham é conhecido por sua versatilidade, já que pode jogar em várias posições de meio-campo, inclusive como meio-campista central ou meio-campista atacante. Ele também é elogiado por suas habilidades técnicas, taxa de trabalho e maturidade além de sua idade.

Real Madrid

O clube foi fundado em 1902 e é um dos times mais bem-sucedidos da história do futebol, tendo conquistado 14 títulos da Copa da Europa/UEFA Champions League e 35 títulos do Campeonato Espanhol. O Real Madrid joga seus jogos em casa no Estádio Santiago Bernabéu, que tem capacidade para mais de 80.000 espectadores. O tradicional rival do clube é o Barcelona, ​​e suas partidas entre si são conhecidas como El Clasico.



A equipe teve muitos jogadores lendários ao longo de sua história, incluindo Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. O Real Madrid também teve muitos técnicos famosos, incluindo Zinedine Zidane, José Mourinho e Carlo Ancelotti.



O Real Madrid é de propriedade de seus sócios, que elegem o presidente do clube a cada quatro anos. O atual presidente é Florentino Perez, que está no cargo desde 2009.



O Real Madrid é amplamente considerado um dos times esportivos mais valiosos do mundo, com a Forbes estimando o valor do clube em $ 4,24 bilhões em 2021.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

