Real Madrid vence Liverpool e conquista título da Liga dos Campeões pela 14ª vez

Reuters - O toque de Vinicius Júnior no segundo tempo levou o Real Madrid à vitória por 1 x 0 sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões neste sábado, pela 14ª vitória do campeão espanhol na Copa da Europa.

Vinicius marcou na trave mais distante após um passe de Federico Valverde aos 59 minutos, depois que o Liverpool dominou completamente o primeiro tempo, para garantir a quarta coroa europeia do Real nos últimos sete anos.

O hexacampeão europeu Liverpool, que chegou perto aos 21 minutos por meio de Sadio Mané, quando seu chute rasteiro foi desviado para a trave pelo goleiro do Real, Thibaut Courtois, tentou se recuperar, mas o goleiro fez uma série de defesas importantes no segundo metade.

Houve um atraso de 36 minutos para o pontapé inicial, enquanto a polícia tentava impedir as pessoas que tentavam forçar a entrada no Stade de France e os problemas ainda aconteciam após o início do jogo.

