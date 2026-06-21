Rebeca Andrade conquista ouro no salto e brilha no Pan-Americano de Ginástica

247 - Rebeca Andrade voltou a demonstrar por que é considerada uma das maiores atletas da história do esporte brasileiro. Neste domingo (21), a ginasta conquistou a medalha de ouro na final do salto do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, disputado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, marcando com sucesso seu retorno às competições internacionais após um período de cerca de um ano e meio afastada do circuito de alto rendimento.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O Globo, a campeã olímpica competiu exclusivamente na prova de salto, modalidade escolhida para sua retomada gradual às disputições internacionais. A conquista veio poucos dias após ela já ter garantido a medalha de prata por equipes com a seleção brasileira feminina.

A final do salto reuniu as oito melhores atletas classificadas na competição continental. Última a se apresentar, Rebeca executou com precisão os saltos Yurchenko com dupla pirueta e Lopez, alcançando média de 14.266 pontos, suficiente para assegurar o lugar mais alto do pódio.

Retorno gradual ao alto rendimento

A participação restrita ao salto faz parte do planejamento de retorno da ginasta ao cenário internacional. Após o período sabático, Rebeca precisou reconstruir sua preparação física e técnica para voltar ao nível exigido pelas principais competições da modalidade.

O ouro conquistado no Rio confirma a evolução da atleta desde a retomada dos treinamentos. Antes mesmo da decisão, ela já havia liderado a fase classificatória do aparelho, registrando média de 14.549 pontos com os mesmos saltos apresentados na final.

Na disputa pela medalha, a canadense Lia Monica Fontaine ficou com a prata ao obter 14.249 pontos, enquanto a norte-americana Claire Pease garantiu o bronze com nota 13.916.

Brasil também conquista medalha no masculino

Além do desempenho de Rebeca Andrade, o Brasil também subiu ao pódio no masculino. Vitaly Guimarães, atleta que representa a seleção brasileira e possui cidadania americana e brasileira, conquistou a medalha de bronze na prova de solo.

Já Diogo Soares não conseguiu alcançar o pódio na final do cavalo com alças. O ginasta apresentou uma série com grau de dificuldade intermediário, mas sofreu uma queda durante a execução, comprometendo sua pontuação final.

As finais por aparelhos encerram a programação do Pan-Americano de Ginástica Artística, com dez decisões distribuídas ao longo do domingo na Arena Carioca.

Foco já está voltado para os próximos desafios

Rebeca retomou efetivamente os treinamentos em 5 de janeiro deste ano. Antes disso, passou aproximadamente três meses dedicada exclusivamente ao trabalho de fisioterapia, etapa considerada fundamental para seu retorno seguro às competições.

O objetivo da atleta é construir gradualmente sua preparação visando os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Como parte desse planejamento, ela pretende disputar o Campeonato Mundial de Ginástica Artística, marcado para outubro, em Roterdã, na Holanda.

A classificação para o Mundial já foi assegurada pela seleção feminina brasileira após a conquista da medalha de prata por equipes no Pan-Americano, resultado que garantiu ao país presença na principal competição da modalidade nesta temporada.