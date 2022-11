Rebeca Andrade nega ser bolsominion: “curti posts sem querer”

Apoie o 247

247 - Rebeca Andrade, ginasta brasileira que conquistou a medalha de ouro no Mundial de ginástica no individual geral e o bronze no solo, utilizou suas redes sociais para esclarecer algumas curtidas que ela deu no Instagram nos últimos dias, que xingavam Luis Inácio Lula da Silva (PT) — que venceu as eleições presidenciais do Brasil. As informações são do portal UOL.

"Pessoal, acabei de ver alguns comentários sobre postagens que eu curti no Instagram nas últimas semanas, e vim aqui explicar a situação. Prezo muito pelos meus princípios e pelo que acredito como mulher preta, mulher cidadã. Curti algumas postagens sem que tivesse sequer visto os conteúdos, como pode acontecer com todo mundo", iniciou a atleta.

"Peço desculpas, sim, pela interpretação errada, pelo mal-estar que isso gerou, especialmente em um momento tão importante e feliz da minha vida. Tenham certeza de que foi um erro, curti as postagens sem ver o conteúdo. Obrigado pelo 'puxão de orelhas'. Vou ficar muito mais atenta", acrescentou.

O youtuber Felipe Neto comentou a respeito da situação:

Rebeca Andrade me procurou aqui e me garantiu q não é minion.



Voltei a ser feliz. pic.twitter.com/MDSbhCsOMP November 9, 2022

