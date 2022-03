Reino Unido congela ativos do russo Abramovich, dono do Chelsea

Apoie o 247

Reuters - A Grã-Bretanha impôs sanções ao proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, e Igor Sechin, presidente-executivo da gigante petrolífera russa Rosneft, atingindo-os com congelamentos de ativos e proibições de viagens por causa de suas ligações com o presidente russo, Vladimir Putin.

Os dois bilionários, mais Oleg Deripaska e quatro outros oligarcas russos são os empresários mais importantes a serem adicionados à lista de sanções britânicas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia e seguem as críticas de que o Reino Unido está agindo muito devagar.

A ação congela os planos de Abramovich de vender o clube da Premier League, colocando efetivamente os atuais campeões europeus sob controle do governo. A equipe pode continuar jogando, disse o ministro do Esporte.

"Não pode haver refúgios seguros para aqueles que apoiaram o violento ataque de Putin à Ucrânia", disse o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

"Seremos implacáveis ​​na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos".

Houve altos apelos de legisladores britânicos para que medidas fossem tomadas contra Abramovich e outros oligarcas russos, com críticas de que o governo de Johnson não estava se movendo rápido o suficiente em comparação com a União Europeia e os Estados Unidos.

Sechin, que o Reino Unido descreveu como o braço direito de Putin, já estava nas listas de sanções dos EUA e da UE e na semana passada as autoridades francesas apreenderam seu iate. consulte Mais informação

Desde a invasão da Ucrânia, que Moscou descreve como uma "operação militar especial", a Grã-Bretanha impôs sanções a cerca de 20 figuras ligadas à Rússia. A UE anunciou novas sanções na quarta-feira contra mais 14 oligarcas, o que significa que suas restrições se aplicam a 862 pessoas e 53 entidades.

15 bilhões de libras

Os outros adicionados à lista britânica foram Deripaska, que tem participações no Grupo En+, Dmitri Lebedev, presidente do Banco Rossiya, Alexei Miller, executivo-chefe da empresa de energia Gazprom, e Nikolai Tokarev, presidente da estatal russa de gasodutos. Transneft.

No total, a Grã-Bretanha disse que as sete figuras, que com exceção de Abramovich já haviam sido sancionadas pelos EUA ou pela UE, tinham um patrimônio líquido coletivo de 15 bilhões de libras. (US$ 19,74 bilhões).

A ação de quinta-feira significa que Abramovich está proibido de realizar transações com quaisquer indivíduos e empresas britânicas e não pode entrar ou permanecer na Grã-Bretanha. Sua porta-voz recusou comentários imediatos.

O homem de 55 anos, que tem cidadania israelense e portuguesa, tornou-se um dos empresários mais poderosos da Rússia ao ganhar fortunas fabulosas após o desmembramento da União Soviética em 1991. A Forbes colocou seu patrimônio líquido em US$ 13,3 bilhões.

Ele comprou o Chelsea em 2003 por 140 milhões de libras e seu investimento contribuiu enormemente para a era de maior sucesso na história do time, com cinco títulos da Premier League, cinco Copas da Inglaterra e a Liga dos Campeões duas vezes.

Eles venceram o Palmeiras em fevereiro para se tornarem campeões da Copa do Mundo de Clubes da FIFA pela primeira vez, depois de derrotarem o Manchester City e se tornarem campeões europeus na temporada passada.

Na semana passada, Abramovich anunciou que venderia o Chelsea e doaria o dinheiro da venda para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia. O governo disse que emitiu uma licença especial para permitir que o Chelsea jogue jogos e pague funcionários, mas limitará a venda de ingressos e mercadorias. consulte Mais informação

A entrada na lista de sanções britânicas descreveu Abramovich, que a Grã-Bretanha disse valer 9 bilhões de libras, como "um proeminente empresário russo e oligarca pró-Kremlin que desfrutou de "um relacionamento próximo por décadas" com Putin.

Essa associação com Putin trouxe a Abramovich um benefício financeiro ou material diretamente do presidente russo ou do governo russo, acrescentou a lista.

Ele disse que ele estava "envolvido na desestabilização da Ucrânia" e minando sua soberania e independência por meio da siderúrgica russa Evraz (EVRE.L) , listada em Londres, da qual ele é o maior acionista.

O órgão de fiscalização financeira da Grã-Bretanha suspendeu a negociação de ações da Evraz, que despencou 16% após o anúncio das sanções.

A Evraz está envolvida na prestação de serviços financeiros, fundos, bens ou tecnologia que podem prejudicar a independência da Ucrânia, incluindo o fornecimento de aço que pode ser usado para fabricar tanques russos, disse o Tesouro britânico.

'Londongrad'

Londres tem sido um dos principais destinos do dinheiro russo e Johnson prometeu reprimir aqueles que usam a capital britânica como um playground de luxo, desfrutando de hotéis de luxo e educando seus filhos em escolas pagas, ganhando o apelido de Londongrad por causa de sua popularidade. com oligarcas.

Mas os críticos de Johnson, que apontam que seu Partido Conservador tem laços estreitos com doadores russos que doaram cerca de 1,9 milhão de libras desde que ele chegou ao poder, dizem que o governo demorou a impor sanções e congelamento de ativos aos oligarcas russos e pessoas próximas ao governo de Putin. .

Parlamentares da oposição, que vêm exigindo ações contra Abramovich e outros, disseram que as notícias das sanções são bem-vindas, mas demoraram demais.

"Esta é a decisão certa. Mas o governo não deveria ter levado semanas", disse David Lammy, porta-voz de relações exteriores do Partido Trabalhista.

"Muito poucos oligarcas ligados ao regime desonesto de Putin enfrentaram até agora sanções do governo do Reino Unido. Estamos muito atrás dos aliados na UE e nos EUA."

(US$ 1 = 0,7599 libras)

