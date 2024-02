Relator no STJ fará voto "duríssimo" para que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil

Caso será analisado pela Corte Especial do STJ, composta pelos 15 ministros que atuam há mais tempo no tribunal edit

247 - Com a análise do caso Robinho marcada para 20 de março no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o minisro Francisco Falcão fará um voto "duríssimo" defendendo que o ex-jogador, condenado por estupro na Itália, cumpra sua pena no Brasil. A informação é da colunista Malu Gaspar do jornal O Globo.

O caso será analisado pela Corte Especial do STJ, com os 15 ministros que atuam há mais tempo no tribunal. A informação é de que a maioria dos membros seguirá o parecer do relator para determinar que a sentença italiana de nove anos de prisão a Robinho seja aplicada em solo brasileiro, pela impossibiliade de extradição do ex-atleta, de acordo com a Constituição Federal. >>> LEIA TAMBÉM: PGR defende que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil

Mesmo condenado pela Justiça da Itália, ele vive em liberdade no Brasil e, inclusive, compareceu a um churrasco no centro de treinamento do Santos Futebol Clube (CT Rei Pelé) na segunda-feira (26), de acordo com o portal UOL. Vale apontar que o passaporte de Robinho foi cassado pelo STJ em março de 2023, para evitar que o ex-jogador fugisse do país.

