Revoltado com Juca Kfouri, Santos ameaça boicote ao UOL

Por Marcondes Brito, Metrópoles - O colunista Juca Kfouri, do UOL Esportes, após o empate entre Santos e Fluminense, na abertura do Brasileirão, referiu-se ao time paulista como o “Ninguém FC”.

A diretoria do Santos não gostou e enviou uma nota ao portal de notícias, exigindo respeito e ameaçando boicote aos seus profissionais:

“O Santos FC rechaça veementemente o texto publicado neste sábado (9) pelo senhor Juca Kfouri no portal UOL – Fluminense 0 x Ninguém FC 0, e exige um posicionamento formal do portal que abriga essa coluna, com retratação e pedido de desculpas, caso contrário fica determinado que os profissionais do UOL não serão mais atendidos pelo Clube, até que as devidas providências sejam tomadas. O conteúdo é uma total falta de respeito com o Santos FC, que tem seu nome exaltado no Mundo inteiro, e não permitiremos que um texto como esse não tenha consequências.Uma imprensa que se sujeita a fazer isso, não merece ser recebida pelo Santos FC. O Santos FC merece respeito. Andres Rueda, presidente do Santos FC”

